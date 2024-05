Mulher morre após acidente defronte ao condomínio Moradas

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher ainda não identificada morreu após um acidente na noite desta terça-feira (7), na avenida Otto Werner Rossel, defronte ao condomínio Moradas.

Ela dirigia um GM Onix que colidiu contra uma árvore.

Populares retiraram a mulher desacordada de dentro do carro e iniciaram as manobras de ressuscitação até a chegada das equipes do SAMU que por vários minutos tentaram reanimá-la, mas infelizmente a vítima acabou entrando em óbito no local.

Ainda não é possível saber se ela sofreu o mal súbito antes da colisão ou morreu devido a batida.

