Homem é preso após esfaquear companheira, enteados e sobrinho em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 42 anos foi preso na madrugada deste domingo (28), na Rua Josimara Pessoa de Lima Maciel, residencial Itatiaia, zona sul de São Carlos, após esfaquear sua companheira, seus dois enteados e seu sobrinho.

A Polícia Militar foi acionada no local, para atender a uma ocorrência de violência doméstica, e chegando lá encontraram o acusado sentado na calçada e uma das vítimas sendo socorrida pela UR do Corpo de Bombeiros, pois as outras já haviam sido levadas por populares à UPA do Cidade Aracy.

Os policiais conversaram com o autor do crime, que disse que discutiu com sua companheira, ficou muito nervoso, perdeu a cabeça e a esfaqueou várias vezes. Disse também que seus enteados e seu sobrinho tentaram interferir e acabaram sendo atingidos também.

A faca foi encontrada no local e o acusado foi preso em flagrante, sem oferecer nenhuma resistência, sendo conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

