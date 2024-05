DIG identifica e indicia homem que assassinou desafeto por ciúmes no Cidade Aracy II

Cena do crime e Joase no detalhe - Crédito: arquivo

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) concluiu nesta semana o inquérito sobre o homicídio doloso do desempregado Joase Delis Silva de Lima, de 29 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 31 de janeiro, por volta das 4h55, na Rua Vânia da Silva Oliveira, no bairro Cidade Aracy II, região sul de São Carlos. (veja notícia relacionada).

Investigação

O delegado João Fernando Baptista informou que, durante a investigação, um homem de 36 anos foi inicialmente suspeito do crime. No entanto, após prestar depoimento e negar as acusações, ele foi descartado como autor.

O setor de inteligência da DIG então ouviu diversas testemunhas e identificou outro suspeito. Uma das testemunhas relatou que a vítima, Joase, teria se envolvido em uma discussão com um homem por causa de um suposto triângulo amoroso que envolvia os dois e uma mulher. A mulher, inclusive, seria usuária de crack.

Prisão do suspeito

Outras testemunhas foram ouvidas e, após ser citado, o suspeito, identificado como R.P.M., se apresentou na DIG acompanhado de seu advogado. Ele negou o crime, mas a investigação policial apurou que ele possuía uma motocicleta vermelha, placa não memorizada, registrada em nome de terceiros.

Uma testemunha chave forneceu detalhes que colocaram R.P.M. na cena do crime. Segundo a apuração, por volta das 3h30 da madrugada do dia 31 de janeiro, vizinhos do local do crime ouviram barulhos na rua. Ao saírem para o trabalho, por volta das 4h, encontraram o corpo de Joase caído na rua, sangrando. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava sem vida e apresentava diversas facadas pelo corpo.

João Fernando Baptista, delegado da DIG

Motivação

A investigação concluiu que R.P.M., pilotando sua motocicleta vermelha, encontrou Joase e a mulher com quem ele teria se envolvido. Houve uma discussão, pois a mulher já havia se relacionado com R.P.M. no passado. Por ciúmes, R.P.M. entrou em luta corporal com Joase e o esfaqueou.

Após a briga, R.P.M. deixou o local, mas retornou minutos depois e, mesmo percebendo que Joase ainda estava vivo, o agrediu novamente e desferiu outras facadas, causando sua morte. Em seguida, ele fugiu na motocicleta.

Conclusão

R.P.M. foi indiciado pelo crime de homicídio doloso. O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público Estadual (MPE) e ao Poder Judiciário para as providências cabíveis.

