Veículo “dublê” é apreendido pela Polícia Militar em São Carlos

Fiorino dublê foi recolhido ao pátio municipal - Crédito: Divulgação

Uma Fiorino “dublê” foi apreendida pela Polícia Militar por volta das 20h40 deste domingo, 19, no Passeio das Palmeiras, no Parque Faber-Castell II. Um motorista de 22 anos foi detido.

Os PMs patrulhavam o bairro e tinham informação que tal veículo seria dublê e o dono original estaria recebendo multas em São Carlos. Porém ele residiria em Jundiaí e teria formulado boletim de ocorrência naquela cidade.

Diante do fato os PMs constataram que as numerações do chassi, motor e vidros da Fiorino abordada estariam remarcados. Em pesquisas mais aprofundadas que o veículo poderia ser produto de roubo e/ou furto. O motorista foi indagado e disse que o carro pertenceria a um amigo e teria pego para uma volta. Ele foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e o carro recolhido ao pátio municipal.

