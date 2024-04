Juventus e Policarbon fazem o principal jogo da rodada

Cruzeiro do Sul encara o Zé Bebeu e busca a vitória na Champions Cup - Crédito: Divulgação

A sétima rodada da fase de classificação da série ouro da Champions Cup promete ser bem movimentada na manhã deste domingo, 28, com a realização de sete jogos e todas as equipes buscando melhores colocações na tabela de classificação do torneio promovido pela Liga Desportiva de São Carlos.

A competição entra em sua segunda metade e irá classificar as oito primeiras equipes para as quartas de final. Duas delas estão bem próximas da meta e irão ficar frente a frente neste domingo.

No estádio municipal Donato Rucitto, em Ibaté, a partir das 10h, o líder Juventus Cruzado, com 15 pontos, vai receber a visita do Policarbon, terceiro colocado com 13 pontos. As campanhas são parelhas e há um fato em comum entre ambos: as duas equipes ainda não sabem o que é perder na Champions.

A rodada

Estádio municipal Donato Rucitto, Ibaté

8h – Tijuco Preto x Milan

10h – Policarbon x Juventus Cruzado

Fazenda Itaguassu

8h – Atlético Munique x River Plate

10h – Cruzeiro do Sul x Zé Bebeu

Campo da UFSCar

8h – Santa Angelina x Vila Prado

10h – Pé na Porta x Abdelnur

Estádio Municipal Parque São Pedro, Dourado

10h30 – Juventude x Aracy

Classificação

