Construtora é suspeita de jogar entulho próximo a nascente, em Descalvado

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O proprietário de um imóvel rural, localizado às margens da Estrada Municipal, no Jardim Bela Vista, na cidade de Descalvado, suspeita que uma construtora tenha descartado entulho em uma nascente de água, que é legalizada e fica em sua propriedade.

De acordo com ele, a nascente fica a poucos metros da cerca da divisa com a propriedade vizinha, que foi parcialmente loteada.

Na tarde de sexta-feira (26), ele e sua esposa resolveram ir até a nascente, constatando que a cerca foi cortada, que havia marcas de pneus de veículos, que invadiram sua propriedade e que foram jogados entulhos de materiais diversos próximo à nascente.

A vítima afirma que não há outro meio de chegar à nascente, a não ser por dentro de seu sítio, que é completamente cercado, com exceção do caminho aberto na divisa com a propriedade vizinha, que pertence à construtora. Assim sendo, foi registrado um boletim de ocorrência e o caso será investigado.

