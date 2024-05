Mulher perde a vida após colisão frontal na SP-318, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher perdeu a vida após uma colisão frontal no final da tarde desta quarta-feira (8), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Jr. (SP-318), nas imediações da LATAM.

Segundo as primeiras informações, a condutora de um Peugeot 208 com placas de São Carlos seguia no sentido Ribeirão Preto/São Carlos, quando colidiu frontalmente contra um caminhão. Antes, o Peugeot teria atingido o guard-rail. Com o impacto o carro ficou destruído e a motorista morreu presa entre as ferragens.

Já o condutor do caminhão de 38 anos está sendo socorrido pelo Samu. Ele foi encaminhado até a Santa Casa.

Uma das faixas no sentido Ribeirão Preto está interditada.

O SCA está no local. Mais informações em instantes.

Leia Também