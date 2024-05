Homem fica em estado grave após ser espancado no Jardim Ipanema

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 42 anos foi socorrido em estado grave na noite desta quarta-feira (8) após ter sido espancado no bairro Jardim Ipanema, em São Carlos.

Segundo apurado, populares testemunharam dois homens em uma moto agredindo a vítima na rua Miguel Petruceli. Em seguida se evadiram.

Vizinhos chamaram o SAMU e foi necessária a presença do suporte avançado com o médico, pois a vítima estava gravemente lesionada. Houve a necessidade de intubação ainda no local.

O homem que teve a identidade preservada foi encaminhado até a Santa Casa, onde permaneceu internado em estado grave.

Os autores do espancamento ainda não foram identificados.

