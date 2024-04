Festa do Clima começa hoje; confira a programação

SIGA O SCA NO

Festa do Clima

A 55ª edição da tradicional Festa do Clima, uma realização da Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Artes e Cultura da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, começa nesta sexta-feira (26/04). Confira abaixo a programação.

Não será permitida a entrada com coller térmico. Os ambulantes já estão cientes quanto a restrição da venda de bebidas em recipiente de vidros e latas de alumínio, sendo apenas permitido a comercialização em copos plásticos descartáveis. Também não será permitida a entrada com capacetes, armas, objetos pontiagudos, substâncias inflamáveis e substâncias ilícitas.

Confira a programação completa:

DIA 26/04 - SEXTA-FEIRA – PALCO 1 – PRAÇA DO MERCADO MUNICIPAL (a partir das 19h):

- Rudy

- Nicole Citron

- João Carlos e Bruno

- Alex Moraes e Cesar Santus

DIA 26/04 – SEXTA-FEIRA – PALCO 2 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

- DJ Lavezzo

- Turma do Samba

DIA 27/04 – SÁBADO - PALCO 1 – PRAÇA DO MERCADO MUNICIPAL (a partir das19h):

- Mayra Aveliz

- The Beatles One & Orquestra

DIA 27/04 – SÁBADO - PALCO 2 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

- DJ Anselmo

- Mary e Fernandinho

- MC Caverinha

DIA 28/04 – DOMINGO - PALCO 1 – PRAÇA DO MERCADO MUNICIPAL (a partir das19h):

- Thiago Branco

- Pedro Vitor e Mariana

- Doce Veneno

DIA 28/04 – DOMINGO – PALCO 2 - GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO (a partir das 20h):

- DJ Yuri

- Caio Mania e convidados.

