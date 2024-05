“A História do Amor Impossível” será apresentada para alunos de Emeb’s de São Carlos

Crédito: Divulgação

Os alunos das Escolas Municipais de Ensino Básico (Emeb's) vão assistir ao espetáculo infantojuvenil "A História do Amor Impossível", apresentado pela CIA de Teatro de São Carlos TPK Produções Artísticas.

Serão seis apresentações em São Carlos, na Escola Estadual Professora Elydia Benetti (3), Emeb Dalila Galli (13) com apresentação bilingue - libras, Emeb Angelina Dagnone de Melo (4/6) e Emeb Antônio Stella Moruzzi (10/6). As apresentações acontecem em São Carlos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - Seção de Projetos Especiais.

O espetáculo "A História do Amor Impossível" é uma livre adaptação da obra de Jorge Amado "O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá", que narra o amor de um gato solitário, bravo e mal-humorado que se apaixona por uma jovem andorinha. O romance entre esses animais inimigos por natureza causa estranheza em todos os outros animais que habitam o parque. Juram-se amor, o Gato escreve poemas, eles passeiam juntos, enquanto as outras personagens condenam o amor devido aos preconceitos

A turnê, subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, terá 26 sessões em escolas públicas, abrangendo 13 cidades do interior paulista, todas gratuitas. O evento ocorrerá de 03/05 a 10/06 de 2024. Serão contempladas as cidades de São Carlos, Dourado, Matão, Torrinha, Ribeirão Bonito, Ibaté, Bocaina, Brotas, Itirapina, Descalvado, Porto Ferreira, Sorocaba e Analândia.

A Cia TPK Produções Artísticas foi premiada pelo Edital da Lei Estadual Paulo Gustavo 2023 para a circulação do espetáculo infantojuvenil "A História do Amor Impossível".

A dramaturgia do espetáculo foi criada com muito cuidado e carinho para que, ao assisti-lo, as crianças possam refletir sobre temáticas tão importantes como a aceitação do outro e o convívio com diferenças. Com indicação para crianças de 6 a 12 anos, o espetáculo é um trabalho delicado e imagético, que une humanos e bonecos numa história de amor impossível.

Ficha Técnica

Produção e Realização: Cia TPK Produções Artísticas

Direção: Marcos Calegari

Elenco: Jana Galdi, Mariana Navarro e Eduardo Claudino

Cenografia e Bonecos: Márcio Pontes

Trilha Sonora Original: Rodrigo Zanc

Leia Também