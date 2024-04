Infantil da Cia Truks sobre segurança no trânsito se apresenta dia 17 de maio

A fadiga e a sonolência representam desafios significativos para a segurança no trânsito no Brasil. Segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), cerca de 20% dos acidentes são atribuídos a essas duas condições, uma parcela considerável das ocorrências rodoviárias no país. Ao reconhecer seus próprios limites e tomar medidas preventivas, os motoristas podem reduzir significativamente o risco de acidentes e garantir uma viagem mais segura.

Para tratar essa e outras questões relacionadas ao trânsito brasileiro, a Cia Truks – reconhecida como um dos principais expoentes do teatro para crianças no Brasil e referência na arte da animação de bonecos – viaja pelo Interior do Estado de S. Paulo com o espetáculo infantil O Encontro. Serão 15 apresentações, de 6 a 17 de maio , começando por Franca e seguindo por Guatapará, São Carlos e Américo Brasiliense. O projeto tem o patrocínio da Arteris.

A montagem aborda com sensibilidade e poesia um tema que envolve todos os cidadãos, desde pequenos, utilizando os já tradicionais bonecos do grupo para desenhar a rotina de dois personagens que cotidianamente vivem os problemas do trânsito em suas cidades.

Sinopse

Com linguagem ora divertida, ora poética, O Encontro conta a história do encontro de duas pessoas muito solitárias, cada um enfrentando a sua rotina, sempre igual e sem graça. Vivendo quase que mecanicamente, são dois insones que dormem muito mal, e acordam todos os dias cansados e sem ânimo ou alegria de viver. Seus gestos são caricatos e engraçados, ainda que escondam a tristeza dos personagens. Sentem sono ao volante e facilmente se distraem. Não somente, parecem prestar mais atenção aos seus celulares do que à direção. Dirigem, ainda, acima da velocidade permitida, de forma que enfrentam grandes riscos, quase todos os dias.

Um certo dia, no meio do caminho que sempre fazem, o tráfego para repentinamente. A estrada está bloqueada. Ouvem-se sons de sirenes e helicópteros, passam ambulâncias. Os nossos personagens estacionam os seus carros, um ao lado do outro, ainda sem se perceberem. Caminham juntos até o local do bloqueio da pista. De lá podem ver que um grave acidente ocorreu. A partir daí, seus destinos tomam um rumo inesperado.

SERVIÇO

Local: EMEB Prof. Afonso Fioca Vitali

Data: 17/05 / Horários: 8h30, 10h, 13h30 e 15h

Endereço: Av. Regit Arab, s/n - Cidade Aracy

