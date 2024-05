Teatro Municipal de São Carlos recebe "Concerto nº 194 da USP Filarmônica"

"Série Concertos USP" ocorrerá todos os meses até novembro - Crédito: André Estevão

O Teatro Municipal de São Carlos recebe no próximo dia 29 de maio (quarta-feira), às 20h, com entrada gratuita, o “Concerto Nº 194 da USP Filarmônica”, sob a regência do Maestro Prof. Dr. Rubens Russomanno Ricciardi.

Show terá a participação do solista convidado João Camarero (violão), bem como as participações especiais de Ivan Rodrigues (violino), Robson Fonseca (violoncelo), Fábio Simão (trompete) e Tales Thomaz de Souza (trombone).

O programa - sem intervalos - está organizado da seguinte forma:

Heitor Villa-Lobos (Rio de Janeiro, 1887-1959)

Concerto para violão e orquestra (Rio de Janeiro, 1951)

I – Allegro preciso

II – Andantino / Andante / Più mosso

III – Allegretto non tropo / Vivo

Pixinguinha (Rio de Janeiro, 1897-1973)

Carinhoso – polca vagarosa (Rio de Janeiro, 1917), com orquestração de Rubens Russomanno Ricciardi

Anônimo brasileiro (início do século XIX)

Lundum – dança popular brasileira, cuja parte para violino solo foi anotada por Carl Friedrich Philipp von Martius (ca. 1820) – com versão para pequeno ensemble por Rubens Russomanno Ricciardi e João Camarero (2024)

Anônimo brasileiro (início do século XIX)

Lundum/Congada – dança popular brasileira, derivada da obra anterior, com versão proliferada para piano por Francisco Mignone (1921) e orquestração também proliferada por Rubens Russomanno Ricciardi (2021)

Francisco Mignone (São Paulo, 1897 — Rio de Janeiro, 1986)

Valsa de Esquina nº 6 (Rio de Janeiro, 1940) – com orquestração proliferada de Rubens Russomanno Ricciardi (2021)

Vladimir Vavílov (Leningrado, 1925-1973)

Ave Maria de Caccini (Leningrado, ca. 1969)

Anônimo brasileiro (início do século XX)

Estrela é lua nova – canto de fetiche de macumba, com pesquisa e arranjo de Heitor Villa-Lobos (1933) e orquestração de Rubens Russomanno Ricciardi (2023)

A “Série Concertos USP”, que ocorrerá todos os meses até novembro de 2024 (exceto julho), insere-se nas comemorações dos 30 anos do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), sendo que este concerto do dia 29 de maio comemorará também o 30º aniversário do Instituto de Química de São Carlos (IQSC/USP).

Os ingressos serão distribuídos nos dias 27 e 28 de maio, entre as 8h/11h30 e 14h/17h30, na Assessoria de Comunicação do IFSC/USP, e no próprio dia do concerto - 29 de maio - a partir das 18h30, junto à bilheteria do Teatro Municipal de São Carlos. Os ingressos só terão validade até às 20h00 do dia 29 de maio de 2024.

