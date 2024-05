Cineclube CDCC exibe único filme de terror de Bergman

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme A Hora do Lobo no dia 4, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

A HORA DO LOBO

Vargtimmen, Suécia, 1968, Drama, 88 minutos

Direção: Ingmar Bergman

Elenco: Max von Sydow, Liv Ullmann, Gertrud Fridh, Georg Rydeberg

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 16 anos (contém nudez e violência)

Áudio em sueco, com legendas em português

Sinopse: Um pintor e sua esposa vão morar em uma ilha afastada de tudo e conhecem um misterioso grupo de pessoas que passam a trazer angústias ainda maiores à vida do casal, que já estava atormentado pelos pesadelos do pintor e por conflitos psicológicos.

Leia Também