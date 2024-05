Sessão Astronomia dessa semana traz o tema “A Astronomia Tupinambá e os Padres Capuchinhos"

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, dia 04 de maio, às 19h, será “A Astronomia Tupinambá e os Padres Capuchinhos". O palestrante será Edgard Macena Cabral, da equipe do Observatório. O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.



Sinopse da palestra: Qual a ligação entre Galileu Galilei, uma missão dos padres capuchinhos e os tupinambás do Maranhão? Para conferir a resposta a esta e outras questões da astronomia índigena brasileira, compareça à Sessão Astronomia desta semana, onde serão explorados o um pouco da história, do céu e da mitologia dos tupinambás.



A Sessão Astronomia é um programa de palestras do Observatório Dietrich Schiel criado em 1992. São palestras proferidas pelos membros da equipe do Observatório e convidados. O programa tem como objetivos aprimorar as habilidades de comunicação e de divulgação científica dos monitores do Observatório e levar informação atualizada ao público numa linguagem acessível e descontraída. A preparação das palestras é supervisionada por um profissional da área de Astronomia e a apresentação pública é precedida por uma apresentação para membros da equipe.



Recomendações e avisos para a participação na atividade:



1) a palestra acontecerá antes do horário de observação do céu, que começa às 20h; os participantes da atividade precisarão aguardar a abertura do prédio às 20h, caso queiram participar da observação do céu;



2) o número máximo de participantes para esse evento é de 40 pessoas; a depender do número de interessados, poderão ser distribuídas senhas para a palestra, entregues por ordem de chegada;



3) a classificação indicativa é livre para todos os públicos, embora o conteúdo da palestra tenha sido pensado para pessoas com 14 anos ou mais;



4) a palestra e demais atividades do Observatório aos finais de semana não são dirigidos a grupos escolares e afins. Esse tipo de visita acontece ao longo da semana, às terças, quartas e quintas-feiras. Entre em contato para mais informações;



5) a atividade é gratuita.



Mais informações:

Tel.: (16) 3373-9191

ou acesse:

https://cdcc.usp.br

www.facebook.com/cdcccda

www.instagram.com/cdcc.ods



O que: Sessão Astronomia - “A Astronomia Tupinambá e os Padres Capuchinhos"



Quando: Sábado, 04 de Maio, às 19 horas



Onde: Anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel

