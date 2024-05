Sessão Astronomia da semana convida para a reflexão sobre o que existe para além do nosso Sistema Solar

Crédito: Divulgação

O tema da Sessão Astronomia deste sábado, dia 18 de maio, às 19 horas, será "A Via Láctea, outras galáxias e Além". O palestrante será Pedro Colucci, da equipe do Observatório. O evento acontece no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse da palestra: Ao olhar para o céu, podemos ver uma grande quantidade de estrelas, mas isso é tudo o que existe? Por que existem mais estrelas em uma certa região do céu do que outra? Na Sessão Astronomia deste sábado, o palestrante responderá a essas e outras questões relacionadas com o conteúdo do Universo em escalas muito maiores do que as do nosso pequeno Sistema Solar.

