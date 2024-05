Cineclube CDCC traz filme responsável pela primeira aparição do personagem Dr. Hannibal Lecter no cinema

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme Caçador de Assassinos, dia 18 de Maio, sábado, às 20 horas. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

CAÇADOR DE ASSASSINOS

Manhunter, EUA, 1986, Suspense, 120 minutos

Direção: Michael Mann

Elenco: William Petersen, Tom Noonan, Kim Greist, Brian Cox

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos (contém violência, nudez e cenas intensas)

Áudio em inglês, com legendas em português

Sinopse: Afastado do FBI por conta de um colapso nervoso, o agente Will Graham é convocado novamente para auxiliar na captura de um perigoso serial killer que tem aterrorizado a cidade. Com especial habilidade em desvendar mentes criminosas, ele precisará contar também com as dicas do último homem que prendeu, responsável por provocar sua crise: o Dr. Hannibal Lecter.

