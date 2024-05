Iguatemi São Carlos recebe ‘Cross Training Night Edition’ neste final de semana

O Cross Training Night Edition receberá atletas de toda a região no próximo sábado, 18 de maio, no estacionamento do Iguatemi São Carlos - Divulgação -

Seguindo o seu compromisso em sempre promover iniciativas de incentivo ao bem-estar e cuidado com a saúde, o Iguatemi São Carlos anuncia a chegada do ‘Cross Training Night Edition’, um evento exclusivo da Track&Field Experience, que receberá atletas de toda a região no próximo sábado, 18 de maio, no estacionamento do shopping.

A competição é dividida em categorias, contemplando níveis variados de habilidade: Trios Masculino e Feminino nas categorias Iniciantes e Scaled (intermediário) e Trios Mistos na categoria RX (avançados).

Os participantes enfrentarão três provas desafiadoras, incluindo os movimentos clássicos do esporte, em uma atmosfera noturna. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do aplicativo TF SPORTS, que traz também as informações de taxas de participação, horários e outros detalhes da competição.

A retirada dos kits pelos participantes já pode ser realizada, exclusivamente na loja Track&Field do Iguatemi São Carlos, até esta sexta-feira, 22h.



Serviço:



Cross Training Night Edition | Iguatemi São Carlos:

Data : 18 de maio (sábado)

: 18 de maio (sábado) Local : Estacionamento do Shopping Iguatemi São Carlos

: Estacionamento do Shopping Iguatemi São Carlos Inscrições pelo link ou app TF SPORTS

Sobre o Iguatemi São Carlos

O Iguatemi São Carlos é o segundo shopping da Iguatemi S.A no interior de São Paulo e está entre os principais shoppings da região, atendendo mais de 40 cidades. Muito mais que apenas um espaço para compras, o empreendimento se tornou um importante pólo regional ao longo de seus 25 anos de história, sendo um local de entretenimento, lazer, diversão, gastronomia, serviços e compras que atendem aos mais variados perfis de consumidores. Atualmente, possui três salas de cinema, todas no formato stadium e telas gigantes - sendo duas salas com tecnologia 3D-, mais de 900 vagas de estacionamento e 92 lojas. Além disso, o Iguatemi São Carlos promove, com frequência, ações e eventos envolvendo a participação do público adulto, infantil e PCDs, além de parcerias com importantes instituições.

