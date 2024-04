H7 Esportes estreia no Paulista de olho em inédita semifinal

H7 Esportes estreia no Paulista e sonha com semifinal - Crédito: Divulgação

Buscar pela primeira vez, uma inédita vaga na semifinal. Com este sonho, a equipe de handebol feminino adulta do H7 Esportes estreia neste sábado, 27, no Campeonato Paulista. O adversário será Jundiaí e a partida começa às 18h no Centro Esportivo Doutor Nicolino de Lucca, o Bolão.

O time são-carlense para a sua nona participação no Estadual. Até aqui foram dois anos na categoria juvenil, dois anos na categoria júnior e quatro anos na categoria adulta.

Com uma equipe remodelada e reforçada, o técnico Antonio Carlos aposta na tradição são-carlense e na estreia espera um bom resultado, mesmo sabendo do poderio adversário.

O otimismo é grande a ponto do jovem, mas experiente treinador são-carlense sonhar alto. De acordo com ele, o trabalho realizado ao longo das últimas temporadas teve como meta fazer uma base forte e qualificada para poder fazer com que o H7 Esportes deixe de ser coadjuvante para ser protagonista.

“Neste ano a nossa equipe vai em busca de uma vaga na semifinal da competição e isso seria algo inédito para São Carlos”, resumiu o comandante do handebol feminino são-carlense.

Quem compete por São Carlos

Lorena, Bia Fleury, Maria Carolina, Fernanda, Julia Ré, Andressa, Bia Silva, Wevelli, Emmily, Adriela, Edjaneidy, Ana Beatriz, Jamily, Ramonielly, Kamilla, Anajúlia, Mabelle, Tamara, Carol, Letícia, Sabrila, Camila, Alícia, Gaby e Isabela.

