Em sua segunda apresentação, Grêmio ficou no 0 a 0 - Crédito: Delma Gonçalves

Se a Federação Paulista de Futebol (FPF) foi exigente e coerente ao interditar o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, por falta de condições para a prática do futebol profissional, a mesma entidade deve estar fazendo vistas grossas quanto ao estádio municipal Carlos Ferraraci, em Caieiras.

Na tarde deste sábado, 27, a praça esportiva recebeu o jogo entre o Colorado x São Carlos, pela segunda rodada da fase de classificação do grupo 2, e um empate em 0 a 0 que pode ser sido uma vitória para o time são-carlense.

O gramado, em péssimo estado de conservação; as demarcações das linhas do campo de jogo, mal executadas. E a “cereja do bolo”: o jogo não tinha maqueiros.

Com este panorama, após um primeiro tempo bem disputado, com muitas chances de gol para os dois lados, na etapa final o Colorado esteve mais perto do gol e o São Carlos saia em contra-ataques.

Porém, da mesma forma que as equipes criavam as oportunidades, os jogadores desperdiçavam as chances. Com isso, 0 a 0 permaneceu no placar e a Águia chegou aos 2 pontos. O Colorado, foi a 4.

O jogo

Curtis, do Colorado e Júlio, do São Carlos foram os principais responsáveis pelo 0 a 0 nos 45 minutos iniciais. As duas equipes optaram pelo 4-3-3 e os jogadores fizeram a risca o que os técnicos Wagner e João Batista solicitaram na preleção.

Com a posse de bola de bola, tanto o Colorado, quanto o São Carlos buscaram o gol e os dois times criaram várias chances de gol na etapa inicial, com os dois goleiros trabalhando bastante. O empate, contudo, fez jus ao jogo equilibrado.

Entretanto, neste primeiro tempo, as principais chances de gol do Colorado não foram por mérito dos anfitriões e sim, pelas falhas da zaga da Águia, que esteve confusa no período.

Na etapa final, nos 15 minutos iniciais o panorama da partida pouco mudou, com as duas equipes buscando o gol. Mas, com as alterações feitas pelo técnico Wagner, o Colorado subiu de produção, passou a ter a posse de bola e levou muito perigo ao gol de Júlio. Confusa, a zaga da Águia colaborava e proporcionava chances de gol ao time anfitrião.

O jogo foi assim até o final. Mas as redes não balançaram e o empate foi excelente para o São Carlos que somou mais um ponto no grupo 2.

