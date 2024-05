Caaso vence e se reabilita na Copa AVS/Smec

Caaso fez uma partida sólida e garantiu a vitória na Copa AVS/Smec - Crédito: Zé_Photografy

A estreia na 9ª Copa AVS/Smec não foi a esperada. Derrota por 3 sets a 2 para o MVC. Mas, na noite desta quarta-feira, 8, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, o Caaso conseguiu a reabilitação e venceu Ibaté por 3 sets a 0 em partida válida pela fase de classificação.

Com um vôlei consistente, as universitárias superaram as ibateenses em 1h08m, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/15, em uma partida bem disputada. A ponta Maria Luiza, do Caaso, foi o destaque da partida.

Jogando em casa, Ibaté mostrou evolução e deu trabalho para a equipe são-carlense que jogou concentrada os três sets para evitar uma surpresa desagradável.

Ibaté: Joice S., Ana, Fernanda, Núbia, Maria, Pietra, Joice A., Cris, Juliana, Laura, Carol, Sandra, Daiane e Vitória. Técnico: Lucas.

Caaso: Bruna, Carol, Estela, Talita, Maria Luiza, Denise, Emily, Luise, Elis, Luiza, Suzana, Natália e Alice. Técnico: Fernando.

Árbitros: Ederson Aguiar e Silva e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

