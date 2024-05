Paulista goleia Barcelona e assume a liderança do grupo 2 na Bezinha

Com a goleada em cima do Barcelona, Paulista assume a ponta do grupo 2 - Crédito: JP Fotos Sports/Paulista FC

Após a conclusão da quinta rodada (primeiro turno) da fase de classificação, o Campeonato Paulista da Série B tem novo líder no grupo 2. Na noite de sexta-feira, no estádio municipal Dr. Jayme Cintra, o Paulista de Jundiaí recebeu a visita do Barcelona Capela e não tomou conhecimento, ao aplicar 6 a 0 no time da Grande São Paulo.

O resultado levou o Galo do Japi a 8 pontos, a mesma quantidade do São Carlos, que caiu para a segunda colocação, pois possui menor saldo de gols (4 contra 7 do time jundiaiense).

No outro jogo, o Colorado Caieiras permaneceu em 3º lugar (6 pontos) ao empatar em 0 a 0 com o Flamengo de Guarulhos, que foi a 4 pontos e está em quarto lugar. O Barcelona, com quatro derrotas seguidas, está na lanterna, com 0 ponto.

Resultados

Grupo 1

Olímpia 2 x 1 Fernandópolis

Araçatuba 1 x 0 Tanabi

Tupã 2 x 1 Inter de Bebedouro

Grupo 2

Paulista 6 x 0 Barcelona

Colorado Caieiras 0 x 0 Flamengo

Grupo 3

Ecus 2 x 0 Atlético Mogi

União Mogi 0 x 1 Mauá

Mauaense 5 x 1 Manthiqueira

Classificação

1. Paulista, 8 pontos

2. São Carlos, 8 pontos

3. Colorado Caieiras, 6 pontos

4. Flamengo, 4 pontos

5. Barcelona, 0 ponto

