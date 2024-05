Em uma rodada de surpresa, lanterna vence no Interno da Faber

São Geraldo venceu e respira do Interno da Faber - Crédito: Divulgação

O que poderia ser uma rodada de despedida, acabou sendo uma rodada de “uma luz no fim do túnel”. Assim o São Geraldo Tintas, a equipe com pior campanha no Campeonato Interno Clube Faber-Castell, conseguiu sobreviver e ainda respira quanto a classificação a semifinal da competição, após a conclusão da 10ª rodada da primeira fase, realizada na manhã de domingo, 19, no Cedrinho.

Após uma semana de folga devido ao Dia das Mães, o torneio retornou agitando o clube. Um dos destaques foi justamente a vitória do lanterna São Geraldo que pegou um time de ponta, o WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet, e goleou por 5 a 1 e criou uma expectativa boa para buscar chegar ao G4.

Outro destaque foi para o equilibrado jogo entre Race Life 2 x 1 Top Real, que perdeu novamente e não mostrou um bom futebol. Já adversário, motivado com o empate do outro líder Tiquinho/Vagão Maq, foi para cima e sobre administrar a vitória e garantir os três pontos, assumindo a liderança isolada.

No primeiro tempo, um jogo morno, mas em um chute sem pretensão, Rafael Norcia acertou o gol e goleiro do Top Real aceitou. No segundo, em um lance de ataque o goleiro Alexandre do Top Real após defesa teve que sair de campo devido a lesão. Sem goleiro reserva, um jogador de linha foi para a meta e não demorou para o adversário ir para cima e no primeiro ataque ampliar para 2 a 0, com Vitor fazendo o segundo gol. Saindo para tudo ao nada, o Top Real conseguiu diminuir com uma penalidade no final do jogo com Lucas. Com a vitória, o Race Life assumiu a liderança isolada no campeonato.

Resultados

Tiquinho/Vagão Maq 1 x 1 Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

Race Life 2 x 1 Top Real

WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/ Outlet 2 x 5 São Geraldo Tintas

Leia Também