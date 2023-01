Luisão recebe mais uma vez a Copinha e clássico abre o grupo 19

Luisão se palco dos jogos do Grupo 19 e logo de cara, um clássico são-carlense - Crédito: Divulgação

No 3º dia de 2023, a bola já vai rolar em São Carlos. Pelo grupo 19 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, acontece a primeira rodada da fase de classificação com o São Carlos enfrentando o Grêmio São-carlense a partir das 8h45 e na sequência, o Botafogo do Rio de Janeiro tendo pela frente o Pinheirense/PA.

A entrada para os jogos é gratuita e a expectativa é grande com a realização dos jogos em São Carlos. Levando em consideração ainda que, logo de cara, um clássico são-carlense na competição júnior para “apimentar” a rivalidade esportiva entre os dois clubes.

O São Carlos Agora conversou com os dois técnicos sobre a expectativa para este jogo que possui um “tempero” todo diferenciado. Tanto Wendel de Freitas, da Águia, quanto Samuel Dias, do Grêmio garantiram que a meta é realizar boas apresentações e buscar inicialmente a classificação para a segunda fase do torneio, quando começa o “mata-mata” até definir o campeão

AS ENTREVISTAS

SÃO CARLOS

SCA - Após muita expectativa, chega a estreia. Tem um time provável? Quem seria?

Wendel - Nós temos treinado e feito vários testes para tentar achar a equipe ideal. Sempre temos alguns atletas na cabeça, mas só podemos definir no último treino porque até a estreia podem acontecer várias coisas. Temos atletas no departamento médico que estão voltando também e não tem como passar o time específico. Mesmo que tivesse a gente não poderia relatar. Fica para o dia da estreia.

SCA - O que é necessário para controlar a ansiedade da garotada para a primeira apresentação?

WENDEL – Temos trabalhado muito a parte mental. Estamos conversando bastante, fazendo palestras, mostrando vídeos motivacionais, jogos, passando textos para leitura e ensinando algumas coisas, mas sempre colocando algo para eles ocuparem a cabeça e evitar que fiquem ansiosos porque é um jogo de estreia, clássico da cidade contra o Grêmio e que é muito difícil. Estamos conversando bastante para que eles tenham uma inteligência emocional e que a ansiedade não atrapalhe durante o jogo.

SCA - Por fim: como irá começar a partida: com cautela, estudo ou procurando fazer marcação alta?

WENDEL - Começaremos o jogo com concentração, cautela e bastante atenção. Vamos jogar contra uma equipe que acabou de ser campeã, tem seus pontos fortes e nós temos que atuar bem atentos a todos os detalhes

GRÊMIO

SCA- Após muita expectativa, chega a estreia. Tem um time provável? Quem seria?

Samuel - Foram meses de preparação e muito trabalho, e chegou o momento que todos esperavam, a equipe que deve estrear terá como base o mesmo time que jogou a Paulista Cup. Ainda temos algumas dúvidas, mas serão definidas até terça-feira.

SCA - O que é necessário para controlar a ansiedade da garotada para a primeira apresentação?

Samuel - Apesar de ser um grupo novo, com muitos meninos que nunca jogaram a Copinha, é um elenco com mentalidade boa de competição, que aprendeu ao longo do ano a competir sempre com a cabeça no lugar, sabendo exatamente o que fazer em campo. A Copa SP é um Torneio de tiro curto, com jogos seguidos e é muito importante estar com a parte emocional equilibrada

SCA - Por fim: como irá começar a partida: com cautela, estudo ou procurando fazer marcação alta?

Samuel - Temos nossa maneira de jogar, o Grêmio é uma equipe de construção, que propõe o jogo, que gosta da bola, e não iremos fugir de nossas características.

GRUPO 19

OS JOGOS

1ª rodada – 03/01:

8h45- São Carlos x Grêmio São-carlense

11h- Botafogo/RJ x Pinheirense/PA

2ª rodada – 06/01:

8h45- Grêmio São-carlense x Pinheirense/PA

11h- São Carlos x Botafogo/RJ

3ª rodada – 09/01:

8h45- Pinheirense/PA x São Carlos

11h- Botafogo/RJ x Grêmio São-carlense

COPINHA

A Copa São Paulo 2023 chega a sua 43ª edição. Na primeira fase são 128 times de todos os estados brasileiros que jogam entre si em 32 grupos. Após o turno único, se classificam os dois primeiros, totalizando 64 times qualificados.

A partir daí a competição para a ser eliminatória até definir o campeão da temporada.

Leia Também