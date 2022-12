Luisão passa por reformas para receber a Copinha

SIGA O SCA NO

Luisão passou por diversas benfeitorias para receber a Copinha - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura concluiu nesta semana, as adequações do Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão” que irá receber os jogos da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que se inicia na cidade na terça-feira, 3.

São Carlos será sede do grupo 19, com os jogos sendo realizados no período matutino. Integram a chave, o São Carlos, Grêmio São-carlense, Botafogo carioca e Pinheirense/PA. Todos os jogos têm entrada aberta ao público.

Conforme orientação da Federação Paulista de Futebol (FPF), o Luisão passou por diversas melhorias nos últimos meses, abrangendo modificações como o aumento da metragem do campo de jogo e a revitalização do gramado.

Foram feitas intervenções técnicas, como recuperação e revitalização do gramado, substituição das traves, pintura e revitalização dos vestiários e banheiros e limpeza e recuperação das arquibancadas e cabines de imprensa, entre outras benfeitorias.

OS JOGOS

1ª rodada – 03/01:

8h45- São Carlos x Grêmio São-carlense

11h- Botafogo/RJ x Pinheirense/PA

2ª rodada – 06/01:

8h45- Grêmio São-carlense x Pinheirense/PA

11h- São Carlos x Botafogo/RJ

3ª rodada – 09/01:

8h45- Pinheirense/PA x São Carlos

11h- Botafogo/RJ x Grêmio São-carlense

