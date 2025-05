Lobinhos conhecem os adversários do Paulista sub13 e sub14

Equipes se preparam para a estreia no Paulista sub13 e sub14 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na quarta-feira, 30, os grupos e a tabela de jogos do Campeonato Paulista sub13 e sub14 que terá nove grupos em sua primeira fase que terá a presença de 64 equipes.

O Grêmio está no grupo 3, ao lado do XV de Jaú, União São João, Ferroviária, Porto Ferreira, Matonense, Rio Claro e Velo Clube, adversário de estreia prevista para o domingo, 18, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a partir das 9h, em rodada dupla. A entrada é gratuita.

O técnico Wellington da Silva, responsável pelas duas equipes, está em intensa preparação, com os atletas, a grande maioria de São Carlos, se empenhando no sentido de começar a competição de maneira positiva.

O técnico gremista está otimista e fez uma análise sobre o grupo da primeira fase. Ele acredita em boas campanhas dos Lobinhos, apesar de ver muito equilíbrio. “Acredito que o grupo apresenta um bom equilíbrio, com adversários competitivos, mas vejo boas possibilidades para os dois times do Grêmio. Temos trabalhado com foco e dedicação, e nós da comissão técnica junto com os atletas estamos focados e acreditamos no potencial do elenco para brigar por uma vaga na próxima fase. A expectativa é iniciar com força total, buscando evoluir jogo a jogo, mantendo a disciplina tática e a união do grupo”, disse.

