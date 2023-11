LCN será São Carlos na fase regional do Paresp

Equipe são-carlense pronta para o desafio: colocar em destaque a natação da cidade - Crédito: Divulgação

Animado com os excelentes resultados conquistados recentemente no Meeting Estadual, o técnico Mitcho Bianchi está otimista para mais uma competição que pode colocar a natação ACD (atletas com deficiências) de São Carlos entre as melhores do Estado.

Neste domingo, 19, a Liga Central de Natação (LCN) leva o nome da cidade na fase regional do Paresp (antigo Jogos Regionais). A competição acontece na piscina do Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo.

O time são-carlense, que está na 3ª região terá como adversários nadadores que integram a 5ª e 8ª regiões. Os melhores em suas respectivas provas se garantem na fase estadual, que será nos dias 16 e 17 de dezembro, no mesmo local.

Para esta competição, por força de regulamento, o time são-carlense terá 17 paranadadores, sendo 10 homens e 7 mulheres.

Busca de medalhas

Mitcho disse que o Paresp (antigo Regionais) é uma das prioridades da equipe na temporada 2023 e por isso, a busca por vitórias será intensa, com a meta de colocar a modalidade esportiva como uma das forças de São Carlos.

Desde que assumiu como técnico de São Carlos, Mitcho e os atletas conquistaram quatro títulos de campeão masculino e geral, além de dois vice feminino (2016, 2017, 2018 e 2019). Posteriormente veio a pandemia da Covid-19 e as competições foram canceladas e retornam.

Animado, Mitcho disse que o time está pronto e os paranadores em melhores condições estão aptos a buscar os melhores resultados para a cidade. “Vamos em busca de medalhas e vitórias e colocar o maior número possível de representantes na fase Estadual”, disse Mitcho.

Quem compete

Anderson Felipe Araujo de Almeida – S2

Jarbas Ferreira de Menezes Junior – S5

Ronystony Cordeiro da Silva – S4

Henrique Sacomano Nasser – S4

Diego Henrique Garbuio – S7

Gabriel Conrado Borges de Lima – S9

Sebastião da Silva Carvalho – S9

Guilherme Aparecido Confella – S11

Gabriel Pereira Purgato – S14

José Roberto Sylvestre Junior – S14

Jessica Cristina Marchesini – S4

Rosilene Bertolucci – S5

Giseli Aparecida Terezinha – S5

Mariana Martins – S9

Georgia Cristina Afonso – S10

Isabella Tane Comar – S14

Daniela Parolis - S12

