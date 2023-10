Lari se destaca, faz dois e ASF São Carlos vence mais uma na Liga Paulista

SIGA O SCA NO

06 Out 2023 - 07h40

06 Out 2023 - 07h40 Por Marcos Escrivani

Equipe são-carlense conquistou excelente vitória em cima de Taboão da Serra - Crédito: Divulgação

Uma semana perfeita para a equipe de futsal feminino ASF São Carlos que chegou a terceira vitória em cinco dias, sendo duas pela Liga Paulista e uma pela Copa Record. Na tarde desta quinta-feira, 5, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a equipe comandada pelo técnico Fabiano Lourenço conquistou mais um expressivo resultado, ao bater Taboão da Serra por 3 a 1.

O jogo foi válido pela fase de classificação da Liga Paulista e o destaque foi Lari, autora de dois gols. Com o resultado, o time chegou a 9 pontos e entrou na zona de classificação para a segunda fase da competição.

“Nossa equipe foi guerreira”, disse Lari, “Lutamos até o final e uma segurou na mão da outra e corremos juntas”, definiu a jogadora, salientando que o encontro foi difícil. “O importante é que conseguimos colocar em prática tudo o que foi feito nos treinos”, explicou.

Sobre sua apresentação, emocionada, ressaltou que tudo deve-se a Deus. “Agradeço a Ele, pois me honrou com dois gols e ajudei a equipe. Superamos todos os obstáculos e conquistamos três vitórias em cinco dias”, comentou.

Acima da média

Com um time enxuto, já que teve poucas atletas para poder utilizar ao longo da partida, o técnico Fabiano Lourenço disse que a vitória em cima de Taboão da Serra, foi ainda mais significativa, já que o adversário disputa o Campeonato Paulista.

“Fizemos uma apresentação acima da média. Tanto tática, como tecnicamente. Subimos na classificação e as três vitórias em cinco dias aumenta a motivação e confiança do grupo. Agora vamos descansar porque domingo vamos para São José do Rio Preto e representaremos São Carlos nos Jogos Abertos. Mas acredito que todos estão otimistas quanto a uma boa participação”, finalizou.

Na vitória sobre Taboão da Serra, Hinara “abriu os trabalhos” e colocou São Carlos em vantagem. Lari completou o marcador e fez mais dois, em uma excelente vitória por 3 a 1 para São Carlos.

