Jovens do Para Cross Country iniciam training camp em São Carlos

No último final de semana, nos dias 18 e 19 de maio, quatro jovens atletas do Para Cross Country iniciaram um training camp em São Carlos. Entre os atletas estão: Beatriz Pires (16), João Siqueira (17), João Ribas (11) e Ricardo Enzo (13).

Destes atletas, todos fazem parte do NEBAR – Núcleo de Esporte de Base para o Alto Rendimento de Esportes na Neve com exceção de João Siqueira, que é do Núcleo de Desenvolvimento de Ribeirão Preto.

Além disso, para a maioria desses atletas essa foi a primeira experiência de treinamento intensivo na modalidade. Entre eles, apenas Beatriz Pires já havia participado de um training camp no Ushuaia no ano passado.

“Os training camps realizados em São Carlos são uma ótima oportunidade para focarmos nossas energias no treinamento. Esse foi o primeiro do ano para esse grupo Júnior que está em desenvolvimento, todos se dedicaram ao máximo, buscando melhorar a técnica e o condicionamento físico, foram dois dias muito produtivos”, disse Taylor Brian, treinador responsável pelo training camp do Para Ski Cross Country em São Carlos.

O training camp em São Carlos se estenderá até o começo do mês de julho, trabalhando as capacidades técnicas dos atletas na modalidade.

