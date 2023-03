Jogos da Central League prometem emocionar o final de semana

SIGA O SCA NO

Muitos jogos marcam este sábado pela Central League - Crédito: Divulgação

O futebol de base tem sequência neste final de semana, com a realização da terceira rodada da fase de classificação da Central League 2023, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos,

que teve início na quinta-feira, 16, na categoria sub-14 em Descalvado. O time da casa recebeu a visita da Adesm de São Carlos e perdeu pela contagem mínima.

As partidas seguem neste sábado. Em São Carlos, nas categorias sub14 e sub16, o Flamingo recebe a partir das 8h no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, Gavião Peixoto. Em seguida no sub12, o clássico são-carlense entre Flamingo x Adesm.

Em Matão, a partir das 8h15, o Guarani encara o Apafug/Rions de Guariba nas categorias sub12, sub14 e sub16.

Em Araraquara, a partir das 15h, os donos da casa recebem o Salesianos/Chuteira de Ouro de São Carlos com tripla rodada (sub12, sub14 e sub16).

Já em Bocaina a partir das 15h os anfitriões terão pela frente o Adesm de São Carlos na categoria sub16.

Leia Também