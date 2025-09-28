(16) 99963-6036
Jardim Gonzaga faz história e é campeão do Amador 2025

28 Set 2025 - 12h11Por Da redação
Jogadores comemoram - Crédito: Lourival Izaque Jogadores comemoram - Crédito: Lourival Izaque

 

O Jardim Gonzaga (JG) conquistou neste domingo (28) o título do Campeonato Amador de São Carlos, encerrando uma campanha histórica e invicta. Os jogadores também prestaram homenagem ao ex-prefeito Airton Garcia, que faleceu na madrugada deste domingo. Eles fizeram um minuto de silêncio e jogaram com uma tarja preta no braço.

No jogo de ida da final, o JG venceu Os Prédios por 1 a 0. Já no duelo de volta, realizado hoje, o time abriu o placar ainda no primeiro tempo e em seguida Os Prédios buscou o empate.

No segundo tempo, o JG voltou a marcar e os Prédios diminuíram com um gol de pênalti de Marcelinho. O confronto terminou em 4 a 2, consolidando o título.

O técnico Rafael, emocionado com a conquista, destacou a união do grupo e o feito histórico:
“Queria agradecer ao nosso grupo, que se fechou e foi muito unido. Foi o meu primeiro campeonato amador e já conseguimos chegar às finais e sermos campeões de forma invicta. Acho que São Carlos não tinha um campeão invicto há mais de 20 anos, e agora o JG conseguiu esse feito. Agradeço demais aos atletas, que tiveram humildade de comprar a nossa ideia de fazer um futebol o mais profissional possível, e também à torcida, que esteve presente em todos os jogos, independente da distância. Agora é hora de comemorar esse título, que tem um gostinho diferente por ser a primeira vez que o JG conquista de forma invicta”, declarou.

