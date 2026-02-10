(16) 99963-6036
Invicto, Grêmio empata com o Ecus fora de casa e continua líder do Paulistão

10 Fev 2026 - 17h30Por Da redação
ECUS e Grêmio São-Carlense empataram por 1 a 1 na tarde desta terça-feira (10), no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, na partida que abriu a terceira rodada do Paulistão A4 Rivalo. Natan marcou para o ECUS ainda no primeiro tempo, enquanto David garantiu o empate do São-Carlense na etapa final.

Com o resultado, o ECUS chegou aos cinco pontos e ocupa a quarta colocação na tabela. Já o Grêmio São-Carlense assumiu a liderança provisória da competição, com sete pontos conquistados.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela forte disputa no meio-campo, com poucas chances claras de gol. A melhor oportunidade até então surgiu aos 36 minutos, quando Victhor Pará recebeu passe em boas condições e ficou cara a cara com o goleiro Luan Labiuc, que levou a melhor no lance e evitou a abertura do placar.

Aos 43 minutos, porém, o ECUS conseguiu transformar a pressão em gol. Após cobrança de escanteio de Nicolas, a bola ficou viva na pequena área e Natan apareceu bem posicionado para finalizar e balançar as redes do goleiro DG, colocando os donos da casa em vantagem antes do intervalo.

Na segunda etapa, o ECUS voltou mais ofensivo e quase ampliou aos 15 minutos, quando Felipe Sussai finalizou, mas parou em boa defesa do goleiro DG. Aos 21, Denilson arriscou de fora da área após cobrança de escanteio de Mateus Henrique, levando perigo ao gol do São-Carlense.

O empate veio aos 36 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Lucas Andrey, o zagueiro David subiu de cabeça; a bola ainda desviou no goleiro Luan Labiuc antes de entrar, decretando o 1 a 1. Nos minutos finais, as equipes até tentaram buscar a vitória, mas sem criar chances claras, e o placar permaneceu inalterado.

Pela quarta rodada da competição, o ECUS volta a campo no próximo sábado (14), às 19h30, quando enfrenta o Penapolense no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis. Já o Grêmio São-Carlense recebe o Comercial no mesmo dia, às 16h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.

