Inter-Regional tem rodada decisiva e Gonzaga está com um pé na vaga

Gonzaga, representante são-carlense, está bem próximo da classificação - Crédito: Divulgação

A manhã deste domingo, 19, promete ser de “alta voltagem”, já que será realizada a terceira e última rodada da fase de classificação da 8ª edição do Campeonato Inter-Regional promovido pela Larfa. São Carlos é sede do torneio na temporada 2023.

A rodada é decisiva, já que irá apontar as equipes classificadas para a sequência do torneio, que passa a ter o formato de “mata-mata”.

O estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, receberá rodada dupla. Pelo grupo A, a partir das 8h15, o Tamo Junto, de Boraceia, está em uma situação privilegiada, já que enfrenta o Inter Zona Sul de Araraquara e joga pelo empate ou derrota de até dois gols de diferença para se classificar. Para o time araraquarense, somente a vitória interessa.

Na sequência, mas pelo grupo C, o Gonzaga, representante são-carlense encara o Botafogo de Leme. O atual campeão da cidade está com o pé na vaga. Joga pelo empate ou ainda pode até perder por três gols de diferença que estará classificado. Já o representante de Leme tem que vencer (e torcer por uma combinação de resultados).

Por fim, no campo do distrito de Água Vermelha, às 10h15, pelo grupo B, o Realcedéga de Igaraçu do Tietê entra em campo e joga pelo empate para seguir vivo no Inter-Regional. O adversário, o Villa Real de Ibitinga tem que vencer para carimbar o passaporte para a próxima fase.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

1. Tamo Junto (Boraceia) – 3 pts

2. New Boys (Piracicaba) – 3 pts.

3. Inter Zona Sul (Araraquara) – 0 pt.

GRUPO B

1. Santa Rita (Leme) – 4 pts

2. Realcedéga (Igaraçu do Tietê) – 2 pts

3. Villa Real (Ibitinga) – 0 pt.

GRUPO C

1. Gonzaga (São Carlos) – 3 pts

2. 3 de Maio (Brotas) – 3 pts

3. Botafogo (Leme) – 0 pt

