quinta, 22 de janeiro de 2026
Esportes

Ibaté sedia Sanca Play Cup 2026 e recebe milhares de atletas do futebol de base

Competição reúne mais de 80 delegações e cerca de 6.500 atletas, movimentando o esporte e a economia local

22 Jan 2026 - 05h01Por Jessica Carvalho R
A cidade de Ibaté é palco da Sanca Play Cup 2026, uma das maiores competições de futebol de base da região. O torneio teve início no dia 19 de janeiro e segue ao longo desta semana, reunindo mais de 80 delegações e aproximadamente 6.500 atletas, além de grande presença do público nos locais de jogos.

As partidas estão sendo realizadas em dois importantes espaços esportivos do município. No Estádio Municipal Dagnino Rossi, os confrontos acontecem das 13h30 às 22h, enquanto o Campo do Jardim Cruzado recebe jogos no período da manhã e início da tarde, das 7h30 às 15h, garantindo uma programação intensa e contínua ao longo do dia.

Além de delegações vindas de diversas cidades, Ibaté também marca presença na competição com equipes nas categorias Sub-16 e Sub-18, reforçando o incentivo ao esporte de base e a valorização dos jovens atletas do município.

Para o vice-prefeito e secretário municipal de Esportes, Damião Sousa, a realização do evento vai além do aspecto esportivo.
“A Sanca Play Cup é uma grande conquista para Ibaté. Além de fortalecer o esporte e dar oportunidade aos nossos jovens, o torneio movimenta a economia local, com hotéis, restaurantes, comércios e prestadores de serviços sendo diretamente beneficiados. É um evento que une esporte, lazer e desenvolvimento para a nossa cidade”, destacou.

 

Últimas Notícias