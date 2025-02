Grêmio terá “semana cheia” para focar a Matonense

Viola durante treino: técnico promete um time forte para buscar a primeira vitória na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Após quatro rodadas com um futebol instável e resultados “amargos”, o Grêmio São-carlense, a exemplo das demais equipes que disputam a Série A4 do Paulista terá uma “semana cheia’ para preparar a equipe para o próximo desafio que será a SE Matonense, sábado, às 16h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O time do técnico Marcus Vinícius busca a primeira vitória.

Após a partida contra o Penapolense, no estádio municipal Tenente Carriço, o treinador fez uma análise do que o Lobo produziu nas duas primeiras semanas de campeonato.

Sobre a partida em si, disse que o Grêmio teve uma apresentação com dois tempos distintos. “Dominamos o primeiro tempo, poderíamos ter construído um bom placar e fomos dominados na etapa final. Isso é normal, pois o Penapolense jogava em casa e saiu para o jogo. O resultado não foi ruim. O que pesou é que nos três jogos anteriores deixamos a desejar”, lamentou.

Até aqui, o Grêmio soma três empates e uma derrota na A4 e apresentações irregulares. “Mas criamos ‘casca’ para evoluir no campeonato. Tivemos antes um mês de preparação. Foi um tempo curto, mas isso não é desculpa. Temos que trabalhar, evoluir e aprender com os erros”, explicou.

Matonense

O Grêmio São-carlense terá uma “semana cheia” e Marcus Vinícius quer aproveitar para intensificar os trabalhos para buscar a primeira vitória. Ele tem à disposição todo o grupo.

“Estamos focados em fazer uma semana produtiva, intensificar os trabalhos técnicos e táticos e montar um time forte para enfrentar e vencer a Matonense. Temos a obrigação ainda mais porque vamos jogar em casa”, explicou o técnico gremista.

