GrÃªmio SÃ£o-Carlense sai na frente, mas leva virada do Jabaquara

O Jabaquara Atlético Clube venceu o Grêmio São-Carlense de virada por 3 a 1 na tarde deste sábado (14), no Estádio Espanha, em Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista Série A4. O time de São Carlos abriu o placar no primeiro tempo com João Araújo, após jogada de Neto, mas a equipe da casa reagiu na etapa final e garantiu a vitória.

No segundo tempo, o Jabaquara voltou melhor e empatou logo aos 2 minutos com Eric. A virada veio aos 19 minutos com Inácio, aproveitando rebote do goleiro, e Nicolas marcou o terceiro aos 39 minutos, também após sobra na área. Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Diego aos 36 minutos, o time santista confirmou o triunfo diante do Grêmio São-Carlense.

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