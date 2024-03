Grêmio empata com o SKA e mantém a ponta na Série A4

SIGA O SCA NO

Empate manteve o Grêmio na liderança da A4: mas o segundo tempo...

Um jogo e dois tempos distintos. Porém, o placar em branco. Assim foi a partida entre Grêmio São-carlense e SKA Brasil que terminou em 0 a 0 na noite desta quarta-feira, 20, pela 12ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. A partida foi realizada no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Com o resultado, o Lobo da Central foi a 26 pontos e manteve a liderança do campeonato. Já o SKA foi a 17 pontos e caiu para a 9ª colocação.

Na primeira etapa as duas equipes procuraram o gol, mas o Grêmio foi superior tecnicamente e o goleiro Lucas Bergantin, do time visitante evitou o gol. Mas o SKA teve duas bolas na trave.

Na etapa final, entretanto, uma partida sonolenta e sem graça e sem uma oportunidade de gol sequer.

O jogo

O único pecado da etapa inicial foi terminar em 0 a 0. A partida foi animada, com três bolas nas traves e domínio do Grêmio São-carlense. Mas o SKA Brasil foi perigoso.

Nos primeiros dez minutos, o Lobo teve uma bola na trave ao seu favor. O mesmo aconteceu com o time visitante. Neste período, onde os times se estudavam, aconteceu muita movimentação e jogadas de ataque.

Porém, a partir dos 15 minutos, o Lobo da Central passou a dominar a partida e o goleiro Lucas Bergantin em quatro oportunidades fez grandes defesas.

Quando o Grêmio era puro domínio, uma saída de bola quase provocou uma grande decepção: Vitor Zaga aproveitou o cochilo gremista e ficou cara a cara com Gustavo Belli. No arremate, outra bola na trave do Grêmio. Isso, aos 39 minutos.

A partir daí os comandados de Rafael Sundermann voltou a dominar as ações, mas o 0 a 0 foi teimoso e permaneceu no placar.

Na etapa final as duas equipes diminuíram o ímpeto. Jogadas concentradas no meio campo e pouca força de ataque. Com isso, nos 20 primeiros minutos nenhuma grande chance de gol foi registrada. Tanto Grêmio, como SKA apenas tocavam a bola sem objetividade.

O teimoso 0 a 0 persistia no placar em um segundo tempo sonolento e pragmático. Assim a partida foi até o final da partida.

