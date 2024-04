Tiquinho vence e entra no G4 na Faber-Castell

Campeonato da Faber foram marcados por bons jogos na manhã de domingo no Cedrinho - Crédito: Divulgação

Em franca recuperação no Campeonato Interno Clube Faber-Castell, o Tiquinho/Vagão Maq entrou no G4 na manhã deste domingo, 28, após a realização da 8ª rodada da fase de classificação. Após bater o São Geraldo Tintas por 3 a 1, foi a 10 pontos e entrou no G4 do torneio. A superação para vencer novamente foi fundamental para a virada e subir na tabela após iniciar o jogo sem jogador para troca. O São Geraldo Tintas, não aproveitou o desfalque do adversário e expulsão para tentar fazer os três pontos.

No Cedrinho, o São Geraldo começou bem o jogo, mas teve um apagão e cedeu o empate e a virada. Precisando vencer para não ficar na lanterna o São Geraldo abriu o placar com Elton, mas no final da primeira etapa levou o empate na falha do goleiro Luiz que foi fazer cera para garantir o placar no primeiro tempo, mas o meia Hugo estava experto e tirou a bola do goleiro para empatar.

No segundo tempo com a expulsão de Bruno, o São Geraldo tintas até tentou uma reação no início, mas o goleiro Luís Fabiano estava atento e fez duas grandes defesas antes da virada do time. Aproveitando o apagão do São Geraldo, os atacantes Bruno Dalpra e Cleber do Tiquinho/ Maq não perdoaram e carimbaram a virada. Com a vitória o time entra no G4. Já o Geraldo ficou em uma situação complicada com a derrota e fica na lanterna do campeonato.

Resultados

Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara 2 x 2 Top Real

Tiquinho/Vagão Maq 3 x 1 São Geraldo Tintas

Race Life 2 x 1 Pão de Queijo

Leia Também