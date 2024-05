Pinheiros mostra porque é o “papão” no Brasil e H7 Esportes mostra força

H7 Esportes fez uma boa apresentação, mas não suportou a força do Pinheiros - Crédito: Divulgação

Com uma apresentação convincente, a equipe de handebol feminino H7 Esportes fez a estreia na Liga Nacional na noite de segunda-feira, 13, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. Enfrentou o EC Pinheiros, atual campeão e base da seleção brasileira.

As visitantes mostraram porque é o “papão” do handebol e ainda, candidatas a mais um título. Impuseram o ritmo de jogo e venceram por 32 a 9 (16 a 6). Porém, a equipe comandada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues não se intimidou.

Mais da metade das atletas disputam pela primeira vez a Liga Nacional e de acordo com o treinador, o H7 Esportes fez um partida emocionante. “O placar não reflete o esforço, a dedicação e a evolução que a nossa equipe está tendo”, explicou, salientando que as atletas deram trabalho para as experientes visitantes.

De acordo com Antonio Carlos, o destaque do time foi Camila Souza. “Ela assumiu a responsabilidade de manter as atletas mais novas com o sonho em dia, pois com 4 gols foi protagonista na equipe de São Carlos”, disse.

Jogaram por São Carlos: Julia Ré, Bia Fleury, Fernanda, Jamily, Wevelli, Maria, Camila, Edjaneidy, Carol, Ana, Bia Silva, Andrezza, Emmily, Tamara, Adriela e Mabelle.

