Grêmio e São Carlos estão no grupo 3 do Paulista sub23

Luisão será o palco dos jogos do Paulista sub23 para Grêmio e São Carlos - Crédito: DivulgaçãoArquivo/São Carlos Agora

Representantes da Federação Paulista de Futebol (FPF) e dos clubes que irão participar do Campeonato Paulista sub23 da Segunda Divisão, se reuniram na tarde desta terça-feira, 7, durante Conselho Técnico. Durante o encontro foi debatido o formato de disputa para essa temporada, a formação de uma nova divisão no futebol de São Paulo com 16 clubes a partir de 2024.

Com início marcado para 23 de abril e término previsto para 30 de setembro, o Paulista sub23 será disputado em seis fases.

Este ano, o torneio terá a participação de 36 equipes divididas em seis grupos. O Grêmio São-carlense e o São Carlos estão no grupo 3 ao lado de XV de Jaú, Mogi Mirim, União São João de Araras e Independente de Limeira. Os jogos em São Carlos serão realizados no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O CAMPEONATO

Na primeira fase, os 36 times serão divididos em 6 grupos regionalizados, classificando os quatro melhores à segunda fase, onde serão divididos em seis grupos de quatro equipes divididas de acordo com o critério técnico. Os dois melhores de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros colocados estarão classificados à terceira fase, onde os 16 times serão divididos em quatro grupos.

A partir desta fase, a competição será disputada em mata-mata, com os empates nos placares agregados sendo decididos nos pênaltis.

NOVA DIVISÃO

Ficou definido na reunião, que em 2024 haverá uma nova divisão no futebol de São Paulo. Campeão e vice do Campeonato Paulista Sub23 deste ano garantem o acesso ao Paulistão A3 de 2024, enquanto as outras 14 melhores equipes da competição se juntam aos dois rebaixados da Série A3 deste ano para formar a nova divisão.

OS GRUPOS

Grupo 1

Santacruzense

Penapolense

Fernandópolis

Tanabi

Tupã

Vocem

Grupo 2

América

Francana

Inter de Bebedouro

Batatais

Taquaritinga

Catanduva

Grupo 3

XV de Jaú

São-carlense

Independente

Mogi Mirim

São Carlos

União São João

Grupo 4

Amparo

Colorado Caieiras

Ska Brasil

Paulista

Rio Branco

União Barbarense

Grupo 5

Manthiqueira

Flamengo

Guarulhos

Atlético Mogi

Joseense

União Mogi

Grupo 6

Barcelona Capela

ECUS

Jabaquara

Nacional

Mauá

Mauaense

