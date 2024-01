SIGA O SCA NO

Gustavo chega para reforçar o Grêmio na Série A4 - Crédito: Divulgação

A direção do Grêmio São-carlense anunciou na manhã desta quinta-feira, 4, o 14º reforço para o Campeonato Paulista da Série A4.

Integrado ao elenco que se prepara para a competição no centro de treinamento do clube, Gustavo, de 22 anos, é lateral e natural de São José do Rio Pardo. Será a primeira temporada que o atleta defende o Lobo da Central. Gustavo teve passagens pelo Santos, Maguary/PE e Penapolense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também