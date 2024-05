Grêmio anuncia primeiro reforço para a Copa Paulista

Lucas Alves é o primeiro reforço do Grêmio para a Copa Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Após o anúncio do técnico Alexandre Grasseli, a direção do Grêmio São-carlense começou a reforçar a equipe para a Copa Paulista, que começa no dia 16 de junho.

No começo da tarde desta quinta-feira, 23, o clube anunciou a contratação do goleiro Lucas Alves que é o atleta com mais jogos na história do Lobão, com 38 partidas.

De acordo com a direção, Lucas foi importante na reconstrução do clube nas temporadas 2020, 2021 e 2022 e este ano disputou o Campeonato Paulista da Série A4 pelo Vocem de Assis.

