Grêmio anuncia o técnico para a temporada 2024

Leandro Mehlich irá dar o “pontapé” inicial na montagem do Lobo que irá disputar a Série A4 - Crédito: Divulgação

O Grêmio São-carlense anunciou na manhã desta sexta-feira, 24, o técnico que irá comandar a equipe profissional na temporada 2024 e que substitui Marcus Vinícius.

Leandro Mehlich é o novo treinador do Lobo da Central e irá dar o “pontapé” inicial na montagem da equipe que irá disputar a Série A4.

Com 49 anos e passagens por Santos, Red Bull, Ska Brasil e Ibrachina, o treinador estará em São Carlos na próxima terça-feira, 28, quando fará a primeira reunião com a diretoria do clube e dar início a buscas por atletas que irão compor o time. Ele deverá ficar em São Carlos até sexta-feira, 1.

