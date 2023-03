GP Extreme chega a sua 14˚edição em São Carlos

Crédito: Divulgação

A 14ª etapa do tradicional triathlon 1000/100/10 do Brasil nas distâncias 1000 metros de natação, 100 km de ciclismo e 10 km de corrida, volta a cidade de São Carlos onde ocorreu sua estreia em 2011, e desde então, é considerado um dos percursos mais desafiadores do triathlon Endurance nacional. O circuito GP Extreme Series Brasil é um dos mais desafiadores do triathlon endurance do Brasil. A competição conta com apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura.

A volta a São Carlos já tem data certa, o evento acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de março em duas distâncias: o tradicional GP Extreme 1000/100/10 e o GP Sprint com 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. A abertura do evento acontece no dia 03 com a entrega dos kits aos triatletas das 14h às 17h no Parque Eco Esportivo Damha.

Sendo a 2ª etapa do circuito nacional o GP Extreme São Carlos é a prova mais icônica e tradicional de todas do circuito, nela já estiveram presente a maioria de grandes nomes do triathlon nacional, internacional e triatletas olímpicos como Reinaldo Colucci, Manoel Messias e Luiza Batista e Bia Neres são alguns dos nomes que já fizeram história no GP Extreme. O GPX, como também é conhecido também foi palco em 2022 de uma etapa da PTO-Professional Triathletes Organization onde foram disputados pontos importantes para o ranking internacional da entidade.

O GP Extreme tem 5 etapas no Brasil Penha/SC, São Carlos/SP, Maceió/AL, Brasília/DF e Florianópolis/SC. Segundo Sandro Bernardoni, CEO e criador do evento, “O GP Extreme tem como objetivo oferecer experiências inesquecíveis no triathlon Endurance já que em nossos eventos 98% dos participantes são amadores, então queremos entregar através do desafio das provas do GP Extreme, algo que fique gravado como uma história inesquecível e que possa ser relembrada como a conquista de um desafio. Em 2023, vamos ampliar o alcance e o interesse pelo triathlon no Brasil, além de inspirar pessoas e terem o GP Extreme como mais uma das suas grandes conquistas”, finaliza.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA - 03/03

14º GP EXTREME e GP SPRINT SÃO CARLOS

14h às 17h: Retirada de Kits (das 2 provas)

Local: Parque Eco Esportivo Damha

SÁBADO – 04/03

14º GP EXTREME SÃO CARLOS

9h às 11h: Entrega de Kits GP Extreme

Local: Parque Eco Esportivo Damha

11h às 11h40: Check-In | Entrada Transição na T2 - GP Extreme

12h: Largadas GP Extreme

18h: Premiação - Podendo ser antecipada de acordo com a chegada dos triatletas.

DOMINGO – 05/03

GP SPRINT SÃO CARLOS

8h às 9h40: Entrega de Kits GP Sprint

Local: Parque Eco Esportivo Damha

9h às 9h45: Check-In | Entrada Transição GP Sprint

10h: Largada GP Sprint

A história do GP começa em Balneário Camboriú/SC em 2005 por Sandro e chega a São Carlos em 2011 como GP EXTREME com uma nova proposta de triathlon Endurance o 1000/100/10 sendo durante muitos anos o único evento na América Latina nessas distâncias e que acabou se expandindo para outros estados e sendo feito nas mesmas distâncias por outros organizadores. Para mais informações: http://gpextreme.com.br/.

