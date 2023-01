Flávio Neto é 5º nas 3 Horas de Paulínia

SIGA O SCA NO

Flavio Neto minutos antes da largada: um início com muita velocidade para o são-carlense - Crédito: Divulgação

A temporada 2023 começou veloz e com muita adrenalina para o piloto são-carlense de apenas 13 anos, Flávio Neto. Na manhã de domingo, 29, ao lado do parceiro Henrique Pelaquim, ficaram em 5º lugar na Categoria B na Endurance 3 Horas de Paulínia, realizada no Circuito Internacional San Marino, em Paulínia.

O grid de largada teve 25 karts e o são-carlense foi pole position em sua categoria. Após a desgastante prova, que foi recheada de surpresas, cruzou a linha de chegada na quinta colocação.

Ao São Carlos Agora Flavio Neto salientou que tinha tudo para conquistar a vitória ao lado de Henrique, mas a dupla teve uma punição por não atingir o peso em uma das paradas obrigatórias.

“Perdemos tempo, mas isso não foi obstáculo. Eu e meu companheiro conseguimos realizar uma grande prova e consequentemente obter uma boa colocação”, finalizou Flávio Neto que agora irá se preparar para as etapas da F-Racers que também acontece em Paulínia e sua meta é buscar o bicampeonato da competição.

Leia Também