Flavinho Neto estreia em 2023 em prova de resistência

Flavinho Neto começa a temporada em grande estilo: prova de resistência em Paulínia - Crédito: Osvaldo Furiatto

Oficialmente, a temporada do piloto são-carlense Flávio Antonio Olivério Neto, 13 anos, começa neste domingo, 29, quando participa de uma prova de resistência de kart. Conhecido como Flavinho Neto, ele busca a vitória a partir das 10h, no Endurance 3 Horas de Paulínia, a partir das 10h no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia.

Em 2022, 31 equipes em quatro categorias diferentes disputaram a competição e a perspectiva é que nesta temporada o número de participantes aumente. O Endurance é dividido nas categorias Fábrica, A, B e Super 50+ e cada equipe pode ter de dois a quatro pilotos.

Flavinho Neto irá participar na categoria B e fará dupla com Henrique Pelaquim vice-campeão da Copa F4 Racers onde o são-carlense se sagrou campeão em 2022.

De acordo com o regulamento da prova, todos os pilotos inscritos em todas as categorias correrão juntos e será um desafio a mais para o piloto que participa pela primeira vez.

“Minha meta é sempre buscar o lugar mais alto do pódio, mas o nível da prova será bem alto. Portanto se chegar no top five estarei satisfeito”, disse ao São Carlos Agora.

PREPARAÇÃO

Para poder representar bem o automobilismo são-carlense e chegar entre os primeiros colocados em sua categoria, Flavinho Neto disse que fez uma preparação intensa para o Endurance, com treinos de resistência física, de crossfit e caminhada para aguentar o ritmo da corrida.

“Se fosse uma prova normal, onde em poucas voltas a corrida acaba, a agilidade e agressividade são peças importantes, mas numa prova onde são três horas pilotando, tendo algumas paradas obrigatórias a serem feitas, o melhor é a estratégia e a calma para pensar certo no que fazer”, ponderou o jovem piloto são-carlense.

