Fabrício Morozetti está de volta ao São Carlos

Fabrício: "O bom filho a casa torna, mas agora também coordenando a base de futebol do clube” - Crédito: Divulgação

Após comandar o São Carlos na Copa São Paulo de Futebol Júnior e Campeonato Paulista Sub-23 - Segunda Divisão na última temporada, Fabrício Morozetti está de volta ao clube.

Em 2023, o profissional irá exercer as funções de coordenador das categorias de base e treinador do time sub-20 no Campeonato Paulista.

Em sua volta, Fabrício destacou os amigos que fez no clube e paixão da torcida. "O bom filho a casa torna, mas agora também coordenando a base de futebol do clube. Volto para o local onde fui muito feliz e fiz muitos amigos! Volto para essa torcida apaixonada sem igual! Volto com o grande desafio de revelar talentos em nossa base", encerrou.

