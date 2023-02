Equipes dos centros de São Carlos e Rio Dourado estão na final da Copa Casa

Crédito: Divulgação

As equipes dos Casas Rio Dourado (DRO) e São Carlos (DRN) foram as grandes vencedoras das Semifinais da 18ª Copa Casa de Futebol e estão classificadas para a final. As partidas aconteceram no estádio municipal Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D'Oeste.

Participaram dos jogos os times Casa Bela Vista (da capital paulista e representando a DRMNO), o Casa Santo André II (do grande ABC e representando a DRL), o Casa Rio Dourado (de Lins e representando a DRO) e o Casa São Carlos (de São Carlos e representando a DRN).

Na final, Lins e São Carlos disputarão o título dessa edição, já os Casa Bela Vista e Santo André II jogarão pelo terceiro lugar. As partidas da final contarão com o apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF), que cederá um campo, a arbitragem e os troféus.

SOBRE A COPA CASA

A Copa Casa de Futebol, realizada pela Fundação Casa, é o maior campeonato de futebol masculino no Brasil destinado a adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação.

A Instituição promove anualmente o evento desde 2005 – apenas em 2021, durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19, não houve edição.

As partidas acontecem preferencialmente em gramados profissionais, para possibilitar essa experiência aos adolescentes, pois muitos deles sonham seguir a carreira entre as quatro linhas.

Neste ano, a 18ª edição reúne cerca de mil adolescentes de 65 centros socioeducativos no Estado de São Paulo. O campeonato se divide nas fases regional e estadual.

No regional, os times locais, separados conforme a divisão regional da Fundação Casa, jogam entre si e o vencedor dessa etapa segue para a fase estadual. São selecionados oito representantes no Estado.

A fase estadual, organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação Casa, se subdivide em classificatória e final.

Na classificatória, as oito equipes selecionadas nos regionais disputam as quatro vagas para a final. Já na etapa final, acontecem os jogos semifinais e finais.

“Proporcionar o acesso ao esporte durante o cumprimento da medida socioeducativa e, ao mesmo tempo, promover a convivência com a comunidade são direitos que esses adolescentes possuem e constam em lei”, explica o superintendente Pedagógico da Fundação Casa, Carlos Alberto Robles, ao citar a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Leia Também