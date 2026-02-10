Equipe de Taekwondo de São Carlos conquista medalhas no Campeonato Paulista 2026

Cinco atletas da equipe Sport Winner/Smec de Taekwondo, representante oficial da modalidade em São Carlos, participaram da primeira etapa do Campeonato Paulista 2026, realizada no último domingo (8), no município de Boituva, e obtiveram excelente desempenho. Todos os competidores voltaram para casa com medalhas, confirmando a força e a regularidade da equipe na competição estadual.

A delegação são-carlense esteve sob o comando do mestre e técnico Edvaldo Pereira da Silva, contando ainda com o trabalho dos técnicos Ailton São Pedro Junior e Guilherme Bergamim dos Santos. O grupo correspondeu às expectativas e garantiu resultados expressivos logo na abertura do campeonato.

Nos combates da modalidade Luta (Kyorugui), os atletas alcançaram as seguintes colocações: Diego Celloni dos Santos conquistou o primeiro lugar; Gabriel Guedes Cardozo e Rafael de Souza Carvalho ficaram com a segunda colocação; assim como o técnico-atleta Ailton São Pedro Junior. Já Guilherme Bergamim dos Santos encerrou sua participação com a medalha de bronze.

