Equilíbrio marca a rodada da Central League

Uma rodada repleta de emoção: equipes mostraram força na Central League

O final de semana foi emocionante para as equipes que disputam a fase de classificação da Central League, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Jogos disputados e equilibrados foram a tônica do sábado, 18.

Em São Carlos, o destaque ficou para o Flamingo que após uma rodada sem vitória somou seus primeiros pontos. Na categoria sub14 vitória sobre Gavião Peixoto pelo placar de 3 a 0 e no sub16 uma goleada de respeito em cima dos visitantes por 7 a 1. No clássico municipal na categoria sub12, empate em 2 a 2 contra Adesm.

Em Matão, na abertura da rodada tripla os visitantes Apafug/Rions Guariba sobrou na partida e graças ao belo desempenho do goleiro do Guarani, não ocorreu um placar mais elástico e vitória por 2 a 0. No sub14 e sub16 os donos da casa conseguiram a vitória pelo placar mínimo.

Em Araraquara, no Jardim Botânico, a Fundesport recebeu o Salesianos/Chuteira de Ouro de São Carlos. Após mais uma rodada tripla se manteve o equilíbrio. No sub12 os visitantes saíram com a vitória pelo placar de 2 a 0; no sub14, empate em 1 a 1 e vitória dos donos da cada no sub16 pelo placar de 2 a 1.

Para fechar a rodada jogo com um bom público e muito equilibrado em Bocaina. Os donos da casa receberam na categoria sub16 o Adesm de São Carlos e ficou registrado o empate em 1 a 1.

O destaque da rodada ficou para as equipes que tem realizado a integração entre atletas femininas na competição.

