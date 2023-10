Em Marília, Lobinhos buscam vaga nas quartas do Paulista sub11/sub13

Com uma vitória simples, Lobinhos do sub11 avançam às quartas do Paulista - Crédito: @ismaeledelmafotografia77

Após o empate em 0 a 0 frente ao MAC, no jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista sub11/sub13, na manhã de domingo, 1, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a equipe sub11 do Grêmio São-carlense tem um jogo decisivo neste final de semana.

A partir das 9h, no estádio municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, os Lobinhos tentam a classificação para as quartas de final e se colocar entre as oito melhores equipes do Estado.

Na oportunidade acontece o jogo de volta e o adversário, mais uma vez, será o Marília AC. Uma vitória simples garante a presença gremista na terceira fase. Um novo empate, a decisão do classificado sairá após a cobrança de penalidades máximas.

Em boa fase na competição e sempre realizando apresentações consistentes, a expectativa por um resultado positivo é grande, já que na fase anterior, os Lobinhos eliminaram o favorito Desportivo Brasil, de Porto Feliz, também nas penalidades.

